Коньки, монитор и кошку забывали в машинах каршеринга в Москве летом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин​

Живую кошку, монитор, коньки, коляску и одежду для животных забывали москвичи в автомобилях каршеринга летом 2026 года. Всего пользователи сервисов "Делимобиль" и BelkaCar оставили в машинах около 20 тысяч вещей, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службах компаний.

Самой необычной находкой в "Делимобиле" стала кошка, которая незаметно забралась в автомобиль во время посадки и всю поездку провела на заднем сиденье.

Когда выяснилось, что животное пропало, сотрудники сервиса связались с клиентами, которые пользовались этой машиной. В итоге один из них узнал в кошке питомца соседей и помог найти хозяина. Животное вернули домой, а помогавшему в поисках клиенту начислили бонусы.

Чаще всего пользователи "Делимобиля" оставляли документы, включая водительские удостоверения и паспорта, а также женские сумки и ключи. В BelkaCar среди необычных находок назвали коньки и ледянки, видеокамеру, одежду для животных, коляску, игровую приставку и монитор. Также пользователи забывали чемоданы, украшения и продукты.

Ранее столичная полиция задержала 46-летнюю москвичку после того, как в арендованном автомобиле каршеринга нашли забытую косметичку с мефедроном. Ее обнаружил представитель сервиса и отнес в полицию. Правоохранители установили личность женщины и задержали ее у подъезда дома.

При обыске у нее изъяли 19 свертков с наркотиками, три банковские карты и телефон, а в квартире – пакеты с мефедроном, зип-пакеты, колбы и электронные весы.