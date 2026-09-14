Студенты московских колледжей представили свои товары на крупных молодежных площадках

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Одежду, аксессуары, игрушки и товары для дома, разработанные и изготовленные студентами московских колледжей, этой осенью представили на двух крупных мероприятиях. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Их продукцию можно приобрести на маркете дизайна и мерча "Арт. Молодость" в Екатеринбурге и кинофестивале "Антарес" в Москве. В ассортименте – футболки, шоперы, бейсболки, свечи, метафорические карты, шелковые платки, книги, блокноты, кухонная утварь, столовый текстиль, игрушки и подушки.

На "Арт. Молодости", который проходит на площадке Международного фестиваля молодежи до 17 сентября, также представлены коллекции "Дневники Толстого" и "Классики о Москве". Фестиваль "Антарес" продлится до 25 сентября.

В коллекцию "Дневники Толстого" вошли футболки, пледы и другие вещи с цитатами писателя. В серии "Классики о Москве" представлены одежда и аксессуары с образами и известными высказываниями Льва Толстого, Антона Чехова и Александра Пушкина. Также студенты создали одноименную книгу со старинными фотографиями столицы и цитатами русских классиков.

Ассортимент проекта формируют с учетом четырех критериев: качества, оригинальности дизайна, технологичности производства и востребованности у покупателей. На фестивалях также представили авторские футболки "Альтернатива есть" с декором в национальном стиле и аксессуары и товары для дома.

Создание продукции для бренда стало частью практики студентов. В мастерских и лабораториях они самостоятельно работают с текстилем, деревом и полимерами, разрабатывают дизайн и проходят весь путь от идеи до готового изделия. За качеством исполнения следят мастера.

Кроме продукции для покупателей, студенты выполняют заказы для города. В этом году они изготовили для московских школ пуфы, регулируемые парты и стулья, стеллажи, тумбы и шкафы. Также ребята сделали 180 скамеек, 70 контейнерных площадок и 130 бетонных сфер для улиц, почти 690 информационных баннеров для фасадов школ, где проходит реконструкция по программе "Моя школа".

Будущие дизайнеры участвовали в оформлении входных групп зданий и создавали витражи с логотипом "Московское образование". Всего в 2026 году студенты создали более 20 тысяч изделий бренда.

Постоянные корнеры проекта работают в технологическом колледже № 21 и колледже информационных технологий "ИТ. Москва". Летом продукцию также представляли на Петербургском международном экономическом форуме и в пяти арт-павильонах проекта "Сделано в Москве".

В разработке и изготовлении продукции участвуют студенты технологических колледжей № 24 и 34, колледжа Первого московского образовательного комплекса, Московского государственного образовательного комплекса, Московского техникума креативных индустрий имени Л. Б. Красина, Московского колледжа архитектуры и градостроительства и других учебных заведений.

Также в 2026 году студенты московских колледжей выпустили более 20 тысяч изделий под брендом "Сделано колледжами Москвы". Среди них – свыше тысячи элементов уличной инфраструктуры, 10 тысяч пуфов, шкафов, парт и стульев для школ, а также более 10 тысяч авторских товаров.

Как отметила заммэра Москвы Анастасия Ракова, обучение стало максимально практико-ориентированным: студенты с первого курса работают в мастерских под руководством наставников.