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14 сентября, 14:45

Происшествия

Акула напала на серфера у побережья Западной Австралии

Фото: 123RF.com/surz

Серфер пострадал в результате нападения акулы на пляже Гленфилд-Бич к северу от Джералдтона в Западной Австралии. Об этом сообщило управление первичных отраслей и регионального развития штата (DPIRD), передает РИА Новости.

Нападение произошло утром. Сигнал об этом поступил приблизительно в 09:45 по местному времени (04:45 по московскому). Акула нанесла мужчине серьезные травмы ноги, и его госпитализировали.

После происшествия пляжи были закрыты властями, а в акваторию направили патрульное судно для контроля обстановки. Согласно данным портала Surf Life Saving WA, акулу заметили примерно в 40 метрах от берега. Вид и размер животного пока не установлены.

Местных жителей и туристов призывают соблюдать повышенную осторожность при нахождении в воде.

Ранее на Гавайях акула напала на 24-летнего серфера. Молодой человек, столкнувшись с хищником, начал бить его ногами по голове, а также несколько раз ударил кулаком по носу. В результате акула отступила, а серфер получил ссадины на ноге.

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