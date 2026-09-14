Чернышенко опроверг необходимость вносить изменения в ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

ЕГЭ не нуждается в изменениях. Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил РИА Новости на полях Международного фестиваля молодежи.

По его словам, экзамен постоянно совершенствуют. Кроме того, ЕГЭ уже доказал свою эффективность.

Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. В мероприятии примут участие 10 тысяч человек из 191 страны.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения не планирует усложнять задания ЕГЭ-2027. До конца сентября проходит общественно-профессиональное обсуждение демоверсий контрольно-измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ-2027. По его итогам в КИМ могут быть внесены уточнения.