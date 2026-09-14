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14 сентября, 05:58

Общество

Минпросвещения не рассматривает усложнение заданий ЕГЭ-2027

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Минпросвещения не планирует усложнять задания ЕГЭ-2027, серьезных изменений в экзамене не готовится. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

"Никаких серьезных изменений в плане усложнения экзамена (в 2027 году. – Прим. ред.) не планируется. Сейчас обсуждаются демоверсии", – приводит РИА Новости слова Кравцова.

Министр уточнил, что до конца сентября проходит общественно-профессиональное обсуждение демоверсий контрольно-измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ-2027, опубликованных на сайте Федерального института педагогических измерений. По его итогам в КИМ могут быть внесены уточнения.

"До 10 ноября они будут утверждены, и уже на основании демоверсий будут готовиться сами экзаменационные задания", – заключил Кравцов.

Ранее Кравцов заявил, что у российских школьников есть все необходимые условия для самостоятельной подготовки к ЕГЭ. По словам министра, сегодня старшеклассник может подготовиться к экзамену без репетитора, поскольку все школы страны работают по единым федеральным образовательным программам и поурочному планированию.

Между тем Рособрнадзор назвал преждевременными появившиеся в Сети трактовки изменений в ЕГЭ по русскому языку, основанные на демоверсиях. В ведомстве отметили, что распространяемая информация не является его официальной позицией и не отражает утвержденную структуру экзаменационных заданий.

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