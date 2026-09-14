Желтый уровень опасности объявлен в Москве 15 сентября из-за тумана

Фото: портал мэра и правительства Москвы​

Из-за тумана во вторник, 15 сентября, в столице объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Согласно сообщению метеослужбы, ночью и утром во вторник местами ожидается туман. Предупреждение будет действовать с 00:00 15 сентября до 08:00 15 сентября.

Такое же предупреждение действует и в Подмосковье.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее предупредил, что метеорологическая осень придет в Москву в конце сентября. Произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через отметку 15 градусов и ниже. При этом в осенние месяцы температура будет теплее климатической нормы на 2–3 градуса.

