Жительницу Екатеринбурга приговорили к 16 годам колонии за убийство трехлетнего сына

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Жительницу Екатеринбурга приговорили к 16 годам колонии общего режима за убийство трехлетнего сына. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.

По версии следствия, в апреле 2025 года 41-летняя женщина избила ребенка в квартире и в течение суток не оказывала ему помощь. Затем мальчика все же отвезли в больницу, но по возвращении оттуда мать вновь применила к нему насилие. От многочисленных травм ребенок умер.

Женщине предъявили обвинение в убийстве, умышленном причинении вреда здоровью и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию. При этом суд присяжных оправдал жительницу Екатеринбурга по всем трем статьям. В феврале Свердловский областной суд вынес оправдательный приговор, однако прокуратура региона обжаловала решение.

В июне Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение в Свердловский областной суд с другим составом суда. В сентябре присяжные изменили решение, признав фигурантку виновной и не заслуживающей снисхождения.

В итоге суд назначил Гусевой 16 лет лишения свободы по совокупности преступлений с отбыванием наказания в колонии общего режима. По данным регионального управления СК, женщина признана вменяемой. При этом свою вину она не признала.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре суд приговорил женщину к 10 годам колонии общего режима за покушение на убийство новорожденной внучки. В июне 2025 года она купила своей беременной дочери запрещенные в России таблетки для прерывания беременности, и та принимала их по схеме матери.

Прием лекарств спровоцировал преждевременные роды. Сама осужденная в это время была на даче, а затем, уже пьяной, приняла роды дочери.