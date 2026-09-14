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14 сентября, 11:35

Шоу-бизнес

Сандра Буллок рассказала о домогательствах на кастингах в начале карьеры

Фото: legion-media.com/Alamy/I. Hasegawa

Американская актриса Сандра Буллок призналась, что в начале карьеры ей пришлось столкнуться с многочисленными домогательствами на кастингах и другими трудностями. Об этом она рассказала в интервью Interview Magazine.

В беседе с Дженнифер Энистон актриса рассказала, что в период жизни в Нью-Йорке ей приходилось совмещать работу официанткой с походами на прослушивания "ко всем извращенцам", где она нередко сталкивалась с неподобающими предложениями.

"А они прямо просили меня снять штаны. Но я отвечала, что эта роль не для меня", – поделилась артистка.

Актриса призналась: в начале карьеры отказываться от работы особенно тяжело, потому что каждый начинающий артист боится, что следующего шанса может не быть. Но, несмотря на давление, Буллок предпочитала уходить с кастингов, в которых нарушались ее личные границы.

Звезда в разговоре с Энистон также подняла тему своего ухода из романтических комедий. Буллок призналась, что сознательно решила сделать паузу в этом жанре, устав от критики и желая доказать, что способна на более драматические роли. Такой же переломный момент в карьере пережил и Мэттью Макконахи, который осознанно отказался от ромкомов на пике популярности, чтобы закрепить за собой амплуа драматического актера.

Ранее модель и актриса Кара Делевинь призналась, что подверглась сексуальному насилию. По ее словам, нередко это происходило под воздействием наркотиков. Помимо этого, когда она была "на пике славы", к ней вернулись суицидальные мысли. Девушка отметила, что должна была быть счастливой, но вместо этого думала, что ничего не заслуживает, и испытывала вину.

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