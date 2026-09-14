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14 сентября, 12:04

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Daily Mail: принц Гарри и Меган Маркл недовольны заявлением Карла III об их статусе

Принц Гарри и Меган Маркл сочли нереалистичным заявление Карла III об их статусе

Фото: AP/PA Wire/Jonathan Brady

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл не согласились со словами короля Карла III, который подтвердил их статус частных лиц. Об этом сообщает Daily Mail.

Письмо от имени монарха супругам направил лорд-камергер. В нем говорится, что они не вернутся к исполнению обязанностей членов королевской семьи. Им также нельзя использовать обращения "их королевские высочества". Источники, близкие к супругам, заявили, что такое определение не соответствует действительности, поскольку общественность хорошо знает, кто они.

Представитель пары отметил, что принц Гарри и Маркл были удивлены заявлением. По его словам, супруги не получили достаточно времени, чтобы подготовить ответ до публикации письма.

Тем временем Гарри объявил о нескольких публичных мероприятиях, которые пройдут в Великобритании и США в сентябре. 17 сентября он посетит церемонию вручения Invictus Spirit Awards, а также примет участие в запуске образовательной программы INSPIRE. 21 сентября герцог вручит награды WellChild в Лондоне.

Затем Гарри отправится в Нью-Йорк. 22 и 23 сентября он примет участие в ежегодной встрече Clinton Global Initiative вместе с Биллом и Хиллари Клинтон.

Ситуацию сопровождает скандал вокруг организованных Гарри игр Invictus Games. Уганда отказалась от участия в мероприятии 2027 года после письма Карла III.

При этом большинство британцев не поддерживает возвращение супругов к официальным обязанностям. Опрос YouGov, в котором участвовали 4,5 тысячи взрослых жителей страны, показал, что против этого выступают 51% респондентов. Вернуть супругов в качестве работающих членов королевской семьи хотят 16% опрошенных.

О том, что Гарри остается частным лицом, несмотря на возвращение в Великобританию, стало известно 7 сентября. В Букингемском дворце заявили, что принц и его супруга не могут использовать титулы, а их благотворительная деятельность осуществляется в частном порядке.

Также ранее сообщалось, что Карл III неофициально поддержал возвращение принца Гарри и Маркл в Великобританию. Монарх заявил, что королевской семье необходимо сохранять единство.

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