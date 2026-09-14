Куртукова призналась, что изначально отказывалась исполнять песни в стиле "Матушки"

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Андрей Титов

Певица Татьяна Куртукова изначально отказывалась исполнять песни, сочетающие народный фольклор с современной музыкой, как, например, ее хит "Матушка". Об этом она рассказала на пленарной дискуссии "Искусство вопреки: кросс-культурные проекты" в рамках фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

Артистка отметила, что с детства занимается аутентичным фольклором. Когда ей впервые предложили исполнять песни, похожие на ее главные хиты, она не соглашалась, поскольку привыкла бережно относиться к аутентичному фольклорному материалу и сохранять его в первозданном виде.

"Нас обучают в музыкальной школе, в колледже очень бережно относиться к материалу, который мы изучаем. Нам фактически нужно нести его в люди в первозданном виде, постараться сохранить подлинность материала, который мы услышали от наших бабушек в экспедициях", – отметила она.

Певица добавила, что, когда ей предложили исполнять такие песни, как "Матушка" и "Одного", у нее было "некое категоричное отношение" к подобной музыке.

Широкую известность Куртукова получила благодаря песне "Матушка", которая стала популярной в социальных сетях. Композиция вошла в одноименный дебютный альбом певицы, выпущенный в 2025 году.

Ранее Куртукова допустила, что после завершения музыкальной карьеры может заняться политикой. Она отметила, что могла бы заниматься вопросами, связанными с культурой и образованием.