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14 сентября, 17:31

Шоу-бизнес

Том Холланд возглавил рейтинг самых кассовых актеров в истории кино

Фото: AP Photo/Jordan Strauss

Том Холланд возглавил рейтинг самых кассовых актеров в истории кино. Суммарные сборы фильмов с его участием превысили 15,48 миллиарда долларов, свидетельствуют данные DiscussingFilm.

Подняться на первую строчку Холланду помогли блокбастеры "Человек-паук: Новый день" и "Одиссея". Их совокупные сборы превысили 4 миллиарда долларов.

На втором месте рейтинга находится Зои Салдана с 15,47 миллиарда долларов, на третьем – Скарлетт Йоханссон с 15,4 миллиарда долларов.

Далее идут Крис Пратт (15,1 миллиарда), Сэмюэль Л. Джексон (14,6 миллиарда) и Роберт Дауни – младший (14,3 миллиарда). Замыкают десятку Том Круз (13,3 миллиарда), Крис Хемсворт (12,1 миллиарда), Вин Дизель (12 миллиардов) и Крис Эванс (11,4 миллиарда долларов).

Ранее сообщалось, что фильм "Человек-паук: Новый день" превысил отметку в 2 миллиарда долларов по мировым кассовым сборам. Отмечалось, что результат был достигнут всего за три уик-энда после старта проката.

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