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17 августа, 12:38

Культура

"Человек-паук: Новый день" собрал 2 млрд долларов за три недели

Фото: кадр из фильма "Человек-паук: Новый день"; режиссер – Дестин Дэниел Креттон; производство – Canada Audio Visual Tax Credit, Columbia Pictures do Brasil, Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin (DFFB)

Фильм "Человек-паук: Новый день" превысил отметку в 2 миллиарда долларов по мировым кассовым сборам. Лента стала восьмой в истории, которой покорился этот рубеж, сообщает издание Variety.

Как уточняет СМИ, результат был достигнут всего за три уикенда после старта проката. В список картин, собравших 2 миллиарда долларов, также входят "Аватар", "Мстители: Финал", "Аватар: Путь воды", "Титаник" и другие.

Предыдущая часть франшизы "Человек-паук: Нет пути домой" была на отметке 1,9 миллиарда долларов. По данным издания, ей немного не хватило из-за отсутствия проката в Китае.

Журналисты не исключили, что новая лента может оказаться первым фильмом в истории, который соберет 3 миллиарда долларов в мировом прокате.

Ранее актер Том Холланд заявил, что планирует обойтись без дублеров на съемках байопика о легендарном актере и танцовщике Фреде Астере. Он начнет готовиться к роли сразу после завершения пресс-туров фильмов "Одиссея" и "Человек-паук: Новый день". По словам артиста, ему предстоит огромная работа в танцевальной студии.

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