Путин заявил, что изучение родных языков не мешает единству России

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Изучение родных языков и развитие национальной культуры народов России не препятствует единству страны. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с педагогами – лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов.

Он уточнил, что погружение в национальную культуру, языки и историю, наоборот, будет подтверждать единство российских народов.

"Единство народов Российской Федерации сложилось и складывалось веками, это не какая-то новость. И показывать нужно и сегодня, что это многообразие нашей российской культуры составляет ее основу, фундамент, в этом наша общая сила", – отметил президент.

Ранее Путин рассказал, что сила страны заключается в ее многообразии. Костяком миропонимания, с его слов, является любовь граждан к своей малой Родине и к общей для всех большой Родине. Сочетание любви и желания сделать все для развития страны объединяет российские народы, указал он.