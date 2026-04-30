Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 апреля, 10:18

Общество
Главная / Новости /

ФАДН: самым малочисленным коренным народом РФ являются кереки

Назван самый малочисленный коренной народ России

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Самым малочисленным коренным народом России являются кереки – их насчитывается всего 23 человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН).

В РФ 30 апреля отмечается День коренных малочисленных народов России. Соответствующий указ подписал Владимир Путин в ноябре прошлого года.

По словам президента, этот праздник необходим для сохранения традиционного образа жизни, хозяйства и самобытной культуры коренных малочисленных народов страны.

Также в феврале 2026 года российский президент объявил открытым Год единства народов России. Он добавил, что ценности народов внешне отличаются друг от друга, но базовые – являются общими.

Читайте также


общество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика