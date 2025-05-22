Путин назвал важнейшей задачей сбережение российского народа и его духовности

Фото: kremlin.ru

Сбережение российского народа, его культуры и духовности является важнейшей задачей, заявил Владимир Путин в ходе церемонии вручения высших государственных наград в Кремле.

Президент отметил, что пример такой деятельности показывает директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

Кроме того, российский лидер отметил принимавших участие в церемонии представителей промышленности, здравоохранения, образования и культуры. Путин назвал их мастерами своего дела и людьми большой отваги и ярких дарований. По его словам, государственные награды являются важным знаком того, что эти люди нужны России.

"Вместе с миллионами таких же тружеников, созидателей, героев, как сплоченный единый народ и – как недавно прозвучало на встрече с волонтерами в Курске – как одна команда, мы решим любые задачи, ответим на любые вопросы", – подчеркнул Путин.

Он добавил, что крепкие семейные устои и традиционные ценности являются прочной опорой тысячелетней государственности России, а также надежным нравственным ориентиром для всех поколений российского общества.

Глава государства рассказал, что звания "Мать-героиня" были удостоены свекровь и невестка – Мария и Ирина Ильишенко.

"Они представляют разные поколения одной большой многодетной семьи. Свекровь и невестка посвятили себя воспитанию детей, и каждая по праву заслужила звание "Мать-героиня", – заключил Путин.

Ранее президент в ходе заседания Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) потребовал сформировать максимально комфортные условия для многодетных семей в России. Путин подчеркнул, что на данный момент демографические вызовы должны стать основными для российских властей.

В связи с этим глава государства потребовал, чтобы лучший опыт семейной и демографической повестки применялся во всех регионах России. При этом Путин призвал АСИ обратить внимание не только на крупные города, но и на села, где к традиционным ценностям относятся с особым уважением.

