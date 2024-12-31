Путин призвал реализовывать меры для преодоления негативных демографических тенденций

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Владимир Путин призвал обеспечить реализацию мер для преодоления негативных демографических тенденций и повышения рождаемости в следующем году. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Выполнить поручение до 1 июня должны будут правительство, Центробанк и исполнительные органы субъектов РФ. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава регулятора Эльвира Набиуллина и власти регионов.

В начале декабря Путин образовал Совет по реализации государственной демографической и семейной политике, который возглавила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Он будет разрабатывать предложения президенту по совершенствованию демографической политики и контролю за мероприятиями, запланированными в рамках Десятилетия детства.

В конце ноября Матвиенко выступила с предложением провести в РФ Десятилетие семьи, указав, что в верхней палате парламента поддержат законы, направленные на поддержку семейного благополучия населения. Как она отметила, работа по утверждению ценностей семьи должна быть постоянно в фокусе внимания государства и общества, поскольку размывание, девальвация этих ценностей – одна из целей информационной, психологической войны, которую ведет Запад.

Помимо этого, Путин указывал, что уже в следующем году в России должны быть созданы условия для перелома демографической ситуации.

