Фото: пресс-служба Совета Федерации

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила провести в РФ Десятилетие семьи, указав, что в верхней палате парламента поддержат законы, направленные на поддержку семейного благополучия населения. Об этом она написала в своем блоге на сайте Совфеда.

"Убеждена, работа по утверждению ценностей семьи должна быть постоянно в фокусе внимания государства, общества, поскольку размывание, девальвация этих ценностей – одна из целей информационной, психологической войны, которую ведет против нас Запад. Соответственно, от укрепления институтов материнства, отцовства и детства, в целом института семьи – без преувеличения – зависит сохранение нас как нации для будущих поколений", – отметила она.

Матвиенко также согласилась с позицией о том, что для большей эффективности стране необходимо Десятилетие семьи, поскольку семейная политика быстрых результатов не дает. Как подчеркнула спикер Совфеда, для достижения целей нужны огромные вложения сил, ресурсов и времени.

"Времени у нас, на самом деле, не так много. Уже сейчас видно, что предстоит внесение корректив в целый ряд нормативных правовых актов. Учитывая ключевое значение для государства, общества преодоление демографического кризиса, всем необходимым законам в Совете Федерации будет открыта зеленая улица", – написала она.

Кроме того, по словам Матвиенко, за Год семьи была проведена колоссальная работа. Одним из главных ее результатов оказался проект Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержки многодетности в РФ до 2036 года.

Между тем в рамках проекта число многодетных семей в России планируется увеличить более чем до 2,7 миллиона. По результатам реализации стратегии ожидаемая продолжительности жизни достигнет отметки 81 год. Также проект направлен на повышение суммарного коэффициента рождаемости до не менее 1,8 и рост доли студенческих семей, получивших поддержку, минимум до 90%.

