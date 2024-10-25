Депутаты СРЗП предложили снизить стаж для выхода на пенсию для многодетных женщин

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Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и депутат фракции, первый зампред думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов направили на отзыв в кабмин РФ законопроект о снижении трудового стажа для выхода на пенсию до 10 лет для многодетных женщин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон "О страховых пенсиях", снизив требования к трудовому стажу с 15 до 10 лет, а также требования к индивидуальному пенсионному коэффициенту с 30 до 25. Кроме того, трудовой стаж для получения пенсии предлагается понизить до 10 лет для женщин в возрасте 50 лет с пятью детьми, для женщин в возрасте 56 лет с четырьмя детьми, для женщин в возрасте 57 лет с тремя детьми.

Также документом предлагается смягчить условия для досрочной пенсии для мам, которые работали в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним территориях. Для таких граждан предлагается снизить требования к трудовому стажу с 20 до 15 лет, а также требования к количеству проработанных в районах Крайнего Севера лет – с 12 до 7.

Для родителей за время ухода за детьми предлагается увеличить начисляемые индивидуальные пенсионные коэффициенты. За уход за первым ребенком до 1,5 года хотят увеличить коэффициент с 1,6 до 3,6, за вторым ребенком до полутора лет – с 3,6 до 5,4, за третьим и четвертым – с 5,4 до 8,1.

По словам Миронова, показатели рождаемости в 2024 году продолжают падать, обостряется демографическая проблема. В связи с этим СРЗП предлагает целый комплекс мер по ее решению, уточнил депутат и добавил, что пенсионная система должна быть более ориентированной на демографию, поддержку многодетности и рождаемости.

Ранее демограф Алексей Ракша призвал ввести безусловный маткапитал на второго и третьего детей. По его мнению, на это понадобится порядка 1,2 триллиона рублей в год, что составляет 0,65% валового внутреннего продукта. Эксперт считает, что эта мера необходима для повышения рождаемости, поскольку за последние годы процент появления на свет вторых детей в семьях сильно сократился.