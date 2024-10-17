Путин потребовал сделать бесплатными спортивные занятия для детей из многодетных семей

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Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта потребовал сделать бесплатными спортивные занятия для детей из малообеспеченных и многодетных семей.

"В отношении детей из малообеспеченных и многодетных семей никаких так называемых взносов быть не должно, не может быть, особенно когда речь идет о выполнении нормативов разрядных", – подчеркнул российский лидер.

Комментируя коммерциализацию детского спорта, президент РФ заявил, что некоторые не чувствуют краев. Российский лидер подчеркнул, что с этим надо разобраться. При этом на позицию спортивных чиновников, что на все не хватает средств, президент ответил, что необходимо правильно расставлять приоритеты.

Также Путин обратил внимание, что в формально бесплатных секциях и центрах подготовки родителям приходится тратить большие деньги на экипировку детей и аренду площадок, а также оплачивать спортивные сборы и взносы за участие в соревнованиях, в том числе тех, где дети получают спортивные разряды и звания.

Между тем российский лидер отметил, что никогда бы не выполнил нормативы мастера спорта по самбо и дзюдо, если бы за все надо было платить, как сегодня.

"Если бы в свое время, когда я активно спортом занимался, вот так за все приходилось платить, я бы никогда не выполнил норматив мастера спорта Советского Союза по самбо и никогда бы не выполнил норматив мастера спорта СССР по дзюдо... В моей семье не было лишней копеечки, чтобы за все платить", – заключил Путин.

Ранее Путин заявил, что из мирового спорта пытаются сделать площадку для геополитических игр и пропаганды противоестественных норм. Российский лидер призвал очистить спорт от политизации и унизительной дискриминации по национальности. По словам Путина, перспективы мирового спорта нуждаются в серьезном, предметном обсуждении. Президент считает, что нельзя допустить раскола международной спортивной семьи.