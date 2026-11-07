В Иванове более 4 тысяч человек остались без отопления из-за аварии на сетях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Иванове из-за аварии на теплосетях без теплоснабжения временно остались жители 23 многоквартирных домов – 4 168 человек, в том числе 832 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В зону отключения также попали два социально значимых объекта: школа и детский сад.

Авария произошла на проспекте Строителей, 92а. Восстановить подачу тепла планируют до 00:00 7 ноября по московскому времени. Сейчас на месте ведутся работы по устранению повреждения.

Региональный прокурор Андрей Жугин поручил прокуратуре Ленинского района контролировать сроки восстановления теплоснабжения жилых домов и социальных объектов в Иванове. В связи с этим исполняющая обязанности прокурора Ленинского района города Татьяна Черемина выехала на место аварии.

По предварительным данным, причиной отключения стало повреждение теплотрассы в районе проспекта Строителей. Соблюдение сроков восстановления взято прокуратурой на контроль. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

3 ноября стало известно об ограничении электроснабжения в Крыму из-за аварии за пределами полуострова. Ограничения ввели в том числе в Севастополе после повреждения энергообъектов.

В связи с ситуацией в Севастополе продлили школьные каникулы. Учащиеся вернутся к занятиям только 9 ноября. Учреждения дополнительного образования также временно не работают. При этом детские сады открыты.

