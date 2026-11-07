Водитель грузовика погиб в ДТП в городском округе Солнечногорск

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Смертельная авария произошла на 3-м километре автодороги А113 "ЦКАД" в городском округе Солнечногорск. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Sitrak не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в дорожное ограждение и опрокинулась. Водитель погиб на месте происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего. По итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее на трассе в Пермском крае произошло смертельное ДТП – на 35-м километре автодороги Кукуштан – Оса – Чайковский столкнулись легковой автомобиль Geely и грузовик. В результате погибли четыре человека.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля допустил выезд на полосу встречного движения. Детали случившегося устанавливаются.