07 ноября, 08:41Происшествия
Над Ростовской областью уничтожили более 50 беспилотников
Фото: министерство обороны РФ
Более 50 беспилотников были уничтожены над Ростовской областью в ночь на 7 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.
Атака отражалась в 6 районах области. Среди них – Кашарский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Шолоховский и Верхнедонский районы.
В Тарасовском районе обломки дрона упали в хуторе Каюковка. В результате было повреждено остекление дома. Пострадавших нет.
Также этой ночью атаке БПЛА подверглась Саратовская область, в результате чего были зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Кроме того, предварительно, выявлены пострадавшие среди мирных жителей.