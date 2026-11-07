Над Ростовской областью уничтожили более 50 беспилотников

Фото: министерство обороны РФ

Более 50 беспилотников были уничтожены над Ростовской областью в ночь на 7 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

Атака отражалась в 6 районах области. Среди них – Кашарский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Шолоховский и Верхнедонский районы.

В Тарасовском районе обломки дрона упали в хуторе Каюковка. В результате было повреждено остекление дома. Пострадавших нет.

Также этой ночью атаке БПЛА подверглась Саратовская область, в результате чего были зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Кроме того, предварительно, выявлены пострадавшие среди мирных жителей.

