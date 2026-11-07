Рютте заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что при урегулировании конфликта с Россией Украине придется пойти на уступки в вопросе территорий. Об этом он рассказал в эфире нидерландского телеканала NPO 1.

"Такие войны всегда заканчиваются мирным соглашением, а это зачастую компромисс", – цитирует Рютте ТАСС.

Таким образом, генсек Альянса усомнился в способности Украины вернуть утраченные территории.

В Абу-Даби 10–11 ноября пройдут трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной. На встрече планируется обсудить ряд вопросов, в том числе о гарантиях безопасности после окончания конфликта.

В преддверии переговоров Владимир Путин провел встречу с участниками делегации РФ в рамках оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности России. Президент также выразил благодарность руководству ОАЭ, которое последовательно помогает в поиске решения по разрешению украинского кризиса.