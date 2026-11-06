ГУМ-Каток на Красной площади откроется 30 ноября

Фото: Москва 24/Максим Денисов

ГУМ-Каток на Красной площади в Москве откроется 30 ноября и проработает до 28 февраля. Об этом РИА Новости рассказала пресс-служба площадки.

Каток будет открыт ежедневно с 09:00 до 23:30, причем попасть на заключительный сеанс можно будет в 22:30. Каждый из них будет длиться один час.

По будням первые четыре утренних сеанса традиционно останутся бесплатными. В остальное время цена взрослого билета в будни составит 900 рублей, детского для школьников от 7 до 12 лет – 350 рублей. В выходные и праздничные дни проход будет стоить 1 000 и 450 рублей соответственно.

Дети до 6 лет включительно смогут покататься на Красной площади бесплатно в сопровождении взрослых, купивших билет. Для пожилых людей, детей из многодетных семей, участников СВО и их близких сеанс в будни обойдется в 450 рублей, в выходные и праздники – в 500 рублей.

В пресс-службе добавили, что стоимость проката коньков составит 700 рублей для взрослых и 350 рублей для детей, заточка коньков в теплой раздевалке обойдется в 1 000 рублей. Кроме того, 31 декабря в 22:00 на катке начнется новогодний сеанс, который продлится до 02:00 1 января. Билет на него будет стоить 12 027 рублей.

В новогодние каникулы, с 26 декабря по 10 января, взрослый билет на первые четыре сеанса будет стоить 800 рублей, на вечерние, а также в выходные и праздничные дни – 1 100 рублей. За детский билет в будни на первые четыре сеанса придется отдать 450 рублей, на вечерние сеансы в будни – 500 рублей, в выходные и праздники – 550 рублей.

Также каждую субботу на льду будут проходить тренировки под руководством тренеров "Красной машины" – национальной программы подготовки хоккеистов. Кроме того, по воскресеньям наставники школы Анастасии Гребенкиной будут проводить занятия по фигурному катанию, на которых можно будет освоить базовые движения и попробовать исполнить первые элементы.

Ранее сообщалось, что в Парке Горького откроют каток к юбилейному, 95-му ледовому сезону. Это произойдет зимой после завершения работ третьего этапа благоустройства. Гостей ждет зимняя программа: театральные представления, световые шоу и музыкальные выступления.

Каток заработает впервые после обновления Пушкинской набережной и Фигурного фонтана. Его площадь превысит 18 тысяч квадратных метров. Современная площадка работает даже при температуре до плюс 10 градусов.