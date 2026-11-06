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06 ноября, 21:57

Происшествия

Британский телеканал Sky News получил сообщение об угрозе безопасности

Фото: depositphotos/Mermolenko​

Британский телеканал Sky News получил сообщение об угрозе своей безопасности, как и ряд других СМИ. Об этом сообщил сам телеканал, зачитав в эфире заявление телекоммуникационной корпорации Comcast.

В заявлении Comcast говорится, что корпорация оценила угрозу и уведомила компетентные органы.

"Безопасность наших сотрудников является для нас главным приоритетом", – отмечается в тексте.

Comcast также указала, что взаимодействует с властями, чтобы защитить сотрудников и сохранить бесперебойную работу компании.

До этого сотрудников ряда ирландских СМИ эвакуировали из редакционных зданий в Дублине из-за угрозы взрыва. Среди них – телеканал RTE, газета Irish Independent, радиостанции Newstalk, Today FM, Spin 1038 и 98FM. Sky News при этом не сообщал об эвакуации своих сотрудников.

Ранее сообщалось, что пассажирские самолеты в Европе второй день получают сообщения об угрозе взрыва. В частности, предупреждения о самодельных взрывных устройствах касались нескольких рейсов, вылетавших из Праги и направлявшихся туда. По данным СМИ, 6 ноября проверяли девять самолетов: пять готовились к вылету в Нидерланды, Великобританию, Румынию, Италию и на Кипр, остальные прибыли из Дании, Испании и Великобритании.

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