BFMTV: самолет Airbus был перенаправлен на авиабазу в Нормандии после сообщения о бомбе

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Пассажирский самолет Airbus A320, выполнявший рейс Дублин – Рим, перенаправили на авиабазу Эвре в Нормандии. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на канцелярию премьер-министра Франции.

Причиной назвали сообщение о минировании.

Ранее борт авиакомпании Air Serbia, направлявшийся из Сербии в Москву, вернулся в Белград, чтобы пройти дополнительную проверку безопасности. Инцидент произошел сразу после взлета. Перевозчик уточнил, что принял меры в соответствии с инструкциями властей.

До этого самолет авиакомпании "Победа" благополучно приземлился в аэропорту Внуково после того, как экипаж доложил о неисправности двигателя. Воздушное судно выполняло технический перегон из Минска в Москву, пассажиров на борту не было. После посадки специалисты проверили самолет. Замечаний к техническому состоянию лайнера не было.

