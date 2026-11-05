Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 17:51

Культура

Шляпу, рубашку и кнут Индианы Джонса могут продать на аукционе за 100 млн рублей

Фото: кадр из фильма "Индиана Джонс и Храм судьбы"; режиссер – Стивен Спилберг; производство – Lucasfilm Ltd., Paramount Pictures

Комплект Индианы Джонса из фильма "Индиана Джонс и храм судьбы" (1984) могут продать на аукционе за 100 миллионов рублей. Об этом сообщает Independent.

В комплект входят фетровая шляпа, каскадерская рубашка и кнут длиной восемь футов, причем головной убор и рубашку носил Вик Армстронг – дублер Харрисона Форда. Весь набор оценен от 400 до 800 тысяч фунтов стерлингов (от 50 до 100 миллионов рублей), а один кнут может уйти за 200–400 тысяч фунтов стерлингов (от 25 до 50 миллионов рублей).

Аукцион культовых предметов из кинофильмов пройдет в Лондоне. Организатор – компания Propstore – рассчитывает выручить около 10 миллионов фунтов (1,25 миллиарда рублей).

Также среди ярких позиций – "бэтпод", мотоцикл, снятый в картинах "Темный рыцарь" (2008) и "Темный рыцарь: Возрождение легенды" (2012). Его оценили от 450 до 900 тысяч фунтов (от 56 до 112,5 миллиона рублей).

Вторым по стоимости идет костюм Кристиана Бэйла из "Бэтмена: Начало": за него планируют получить от 125 до 250 тысяч фунтов (от 15,6 до 31,25 миллиона рублей).

Среди других лотов – меч "Длинный Коготь", принадлежавший Джону Сноу из "Игры престолов" (от 50 до 100 тысяч фунтов), и яйцо дракона Дрогона, выставленное по цене от 20 тысяч фунтов.

"Нам не терпится найти для этих реликвий новых владельцев – коллекционеров, которые будут ценить их место в истории кинематографа", – сказал основатель Propstore Стивен Лейн.

Ранее сообщалось, что на аукционе Sotheby's выставят необработанный цейлонский сапфир весом 197,80 карата, принадлежавший династии Романовых. Его оценили в сумму до 1,73 миллиона евро (около 160 миллионов рублей). Торги Royal and Noble Jewels пройдут 11 ноября в Женеве.

Читайте также


культураза рубежом

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика