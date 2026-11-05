Шляпу, рубашку и кнут Индианы Джонса могут продать на аукционе за 100 млн рублей

Фото: кадр из фильма "Индиана Джонс и Храм судьбы"; режиссер – Стивен Спилберг; производство – Lucasfilm Ltd., Paramount Pictures

Комплект Индианы Джонса из фильма "Индиана Джонс и храм судьбы" (1984) могут продать на аукционе за 100 миллионов рублей. Об этом сообщает Independent.

В комплект входят фетровая шляпа, каскадерская рубашка и кнут длиной восемь футов, причем головной убор и рубашку носил Вик Армстронг – дублер Харрисона Форда. Весь набор оценен от 400 до 800 тысяч фунтов стерлингов (от 50 до 100 миллионов рублей), а один кнут может уйти за 200–400 тысяч фунтов стерлингов (от 25 до 50 миллионов рублей).

Аукцион культовых предметов из кинофильмов пройдет в Лондоне. Организатор – компания Propstore – рассчитывает выручить около 10 миллионов фунтов (1,25 миллиарда рублей).

Также среди ярких позиций – "бэтпод", мотоцикл, снятый в картинах "Темный рыцарь" (2008) и "Темный рыцарь: Возрождение легенды" (2012). Его оценили от 450 до 900 тысяч фунтов (от 56 до 112,5 миллиона рублей).

Вторым по стоимости идет костюм Кристиана Бэйла из "Бэтмена: Начало": за него планируют получить от 125 до 250 тысяч фунтов (от 15,6 до 31,25 миллиона рублей).

Среди других лотов – меч "Длинный Коготь", принадлежавший Джону Сноу из "Игры престолов" (от 50 до 100 тысяч фунтов), и яйцо дракона Дрогона, выставленное по цене от 20 тысяч фунтов.

"Нам не терпится найти для этих реликвий новых владельцев – коллекционеров, которые будут ценить их место в истории кинематографа", – сказал основатель Propstore Стивен Лейн.

Ранее сообщалось, что на аукционе Sotheby's выставят необработанный цейлонский сапфир весом 197,80 карата, принадлежавший династии Романовых. Его оценили в сумму до 1,73 миллиона евро (около 160 миллионов рублей). Торги Royal and Noble Jewels пройдут 11 ноября в Женеве.