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22 октября, 15:25

Культура

Четыре картины Пикассо выставят на торги в Нью-Йорке в ноябре

Фото: sothebys.com

В ноябре в Нью-Йорке представят на торгах четыре работы художника Пабло Пикассо, созданные в последние 20 лет его жизни. Об этом сообщает аукционный дом Sotheby’s.

Самым дорогим лотом станет картина "Обнаженные женщина и мужчина с флажком": ее стоимость оценивают в 15–20 миллионов долларов.

Полотно "Пара" рассчитывают продать за 10–15 миллионов долларов. Еще 2 работы – "Художник и его модель" и "Ню" – выставят с оценочной стоимостью от 2,5 до 3,5 миллиона долларов за каждую.

Ранее в английском Пик-Дистрикте выставили на продажу частный поселок, стоимость которого составляет 7,5 миллиона фунтов стерлингов, или около 9,95 миллиона долларов. В состав объекта входят 17 каменных коттеджей, озеро площадью 1,2 гектара и примерно 8 гектаров земли. Поселок расположен рядом с Матлоком, в 35 километрах к югу от Шеффилда, и сейчас работает как курорт.

Помимо жилья, на территории есть зал для мероприятий, часовня и сторожка. Новый владелец также может запросить разрешение на строительство большого основного дома. Поселок был площадкой для реалити-шоу The Neighbourhood, в котором участники соревновались за приз в 250 тысяч фунтов стерлингов.

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