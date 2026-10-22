Собянин: в Коммунарке создадут открытое хранилище музеев России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин дал старт строительству трех новых объектов в районе Коммунарка. Речь идет о межмузейном депозитарно-выставочном комплексе, суперколледже и спорткомплексе.

По словам мэра, эти объекты создадут новое общественное пространство. В частности, межмузейный комплекс станет культурным центром ТиНАО.

"Второй объект – это суперколледж, как мы его называем. Крупнейший колледж в нашей стране – 16 тысяч учащихся будут обучаться самым востребованным специальностям в области машиностроения, строительства микроэлектроники", – сказал Собянин.

Колледж перейдет к тесному взаимодействию с МГТУ "Станкин", кампус которого строится в Коммунарке. Третий проект – спорткомплекс площадью около 40 тысяч квадратных метров – будет обслуживать и "Станкин", и суперколледж.

"А также будет работать, конечно, на население Коммунарки", – добавил глава города.

Согласно плану работ, музейный комплекс должен быть построен в 2028 году, а суперколледж и дворец спорта – в 2029-м.

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы уточняется, что музейный комплекс станет одним из крупнейших подобных объектов страны. В нем будут представлены шедевры из коллекций Государственной Третьяковской галереи и столичных музеев. Прилегающую территорию комплексно благоустроят и озеленят.

В свою очередь, строительство суперколледжа реализуется в составе проекта единого научно-образовательного кластера в Коммунарке. Он станет крупнейшим в РФ образовательным центром среднего профессионального образования. Здесь будут готовить высококвалифицированные кадры по 43 специальностям.

Спортивный комплекс будет включать три блока: блок для студентов суперколледжа и блок для студентов кампуса МГТУ "Станкин", а третий будет общим для обоих учебных заведений. В составе спорткомплекса также предусмотрены мультимедийная аудитория для киберспорта и электронный тир.

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