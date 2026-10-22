Венера пройдет между Землей и Солнцем 24 октября

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Нижнее соединение Венеры с Солнцем произойдет 24 октября. В этот день планета окажется между Землей и Солнцем, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Расстояние между Венерой и Землей сократится примерно до 40 миллионов километров. При максимальном удалении планеты оно достигает 260 миллионов километров.

Ученые уточнили, что нижнее соединение Венеры происходит в среднем раз в 584 дня. В прошлый раз событие фиксировали в марте прошлого года.

Несмотря на близость планеты, в ближайшие дни увидеть Венеру не получится. Она находится слишком близко к Солнцу, а ее освещенная сторона повернута от Земли. Из-за этого Венера выглядит темной, как Луна в новолуние, пояснили в лаборатории.

Пока за перемещением планеты можно следить по снимкам космических солнечных коронографов. Они зафиксировали Венеру меньше суток назад, а 24 октября на этих изображениях она окажется прямо под Солнцем.

Невооруженным глазом Венеру можно будет разглядеть примерно со второй недели ноября. Она начнет подниматься над горизонтом перед восходом Солнца и будет видна как утренняя звезда. Пик яркости придется на последние дни ноября: блеск составит около минус 0,5 звездной величины, а по яркости Венеру превзойдут только Луна и Солнце.

В следующий раз нижнее соединение Венеры с Солнцем произойдет в 2028 году.

В предстоящие выходные, 24 и 25 октября, на Земле может ухудшиться геомагнитная обстановка из-за выброса протуберанца на Солнце. Исследователи рассказали, что магнитосфера пока остается под воздействием плотного и быстрого солнечного ветра, поступающего из корональной дыры. Геомагнитные индексы находятся на повышенном уровне, а вспышечная активность звезды немного превышает обычную.