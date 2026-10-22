Российские магазины открыли предзаказ на iPhone Duo по цене от 332 тыс рублей

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Российские ретейлеры и маркетплейсы начали принимать предзаказы на складной смартфон iPhone Duo. Мировой старт продаж устройства запланирован на 23 октября 2026 года.

Стоимость смартфона на отечественном рынке стартует от 332 тысяч рублей. За эту сумму можно приобрести версию в белом цвете с накопителем на 256 гигабайтов. Оформить предзаказ можно на сайтах профильных магазинов и других площадок.

В сентябре в России стартовало раннее бронирование iPhone 18 Pro Max. Оформить его можно было только при полной предоплате, а срок поставки достигал 10 недель.

Позже аналитики подвели промежуточные итоги предзаказов и выяснили, что самым востребованным оказался вишневый цвет – его выбрали 67% покупателей.