Apple выпустила обновление iOS 27, исправляющее ошибки в iPhone 18 Pro

Фото: apple.com

Компания Apple выпустила обновление операционной системы iOS 27.0.1, в котором устранены ошибки в работе новых смартфонов iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Об этом сообщает издание ZDNet.

Апдейт вышел в конце сентября. Новая версия iOS исправляет критические ошибки, из-за которых смартфон зависал или перезагружался при сканировании лица через Face ID. Также устранена проблема, при которой экран мог некорректно работать при одновременном открытии Центра уведомлений и Центра управления.

Журналист ZDNet Лэнс Уитни отметил, что функциональные ошибки не редкость для новых операционных систем и устройств, однако Apple своевременно реагирует на них. Он также добавил, что компания выпустила обновления для планшетов iPad, компьютеров Mac и шлема смешанной реальности Vision Pro.

Установить обновление можно в настройках iPhone в разделе "Основные", подразделе "Обновление ПО".

Ранее некоторые владельцы iPhone столкнулись с проблемами после обновления операционной системы до iOS 27. В частности, у ряда пользователей неполадки начались еще до установки новой системы. Телефон вместо iOS 27 предлагал загрузить версию 26.7, а затем выдавал ошибку и не позволял продолжить обновление.