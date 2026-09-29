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29 сентября, 11:00

Происшествия

Погибшие могут находиться под завалами сгоревшего завода петард в Ярославской области

Фото: vk.ru/sledcomru

Спасатели продолжают обследование завалов на месте пожара на производстве пиротехники в селе Кубринск под Переславлем-Залесским. Там могут находиться погибшие, сообщил замначальника главка МЧС России по Ярославской области по Государственной противопожарной службе Сергей Борковский.

"На месте вызова продолжаются работы по поиску тел погибших. В ночное время силами МЧС России и главного управления МЧС России по Ярославской области развернуто освещение для работы в круглосуточном режиме", – цитирует его ТАСС.

Обследование завалов проводится с использованием кинологических расчетов. С пострадавшими и семьями погибших работают психологи.

По словам Борковского, угрозы повторной детонации нет. К разбору конструкций привлекли 131 человека и 25 единиц специальной техники.

Пожар на заводе пиротехники вспыхнул 28 сентября. По данным СМИ, из-за короткого замыкания проводки огонь распространился на хранившиеся петарды, что привело к взрыву. В результате производственные корпуса были разрушены.

На момент ЧП на предприятии могло находиться до 15 человек. В данный момент известно о 14 погибших. Директор завода задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрания меры пресечения.

Склад загорелся на территории механического завода в подмосковном Павловском Посаде

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