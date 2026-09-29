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29 сентября, 10:21

Регионы

Во Владивостоке часть школ перевели на дистанционное обучение из-за проблем с водой

Фото: depositphotos/irinabal18​

Часть школ во Владивостоке перевели на дистанционный формат обучения из‑за проблем с водоснабжением. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на главу города Константина Шестакова.

Во многих школах занятия для первой смены проведут онлайн, при этом остальная часть учебных заведений продолжит работать в обычном режиме. Уроки у второй смены пройдут очно.

Детские сады также будут открыты для воспитанников с 14:00 (07:00 по московскому времени). Решение о дистанционном обучении было принято в результате аварии на подстанции "Штыково", из‑за которой остановились несколько насосных станций.

Как отметили в главном управлении МЧС России по Приморскому краю, без воды остались более 3 660 многоквартирных и примерно 16,5 тысячи частных домов – в общей сложности более 650 тысяч человек. Кроме того, перебои с водоснабжением также наблюдались в 224 социально значимых объектах. Однако к вечеру 28 сентября происшествие устранили.

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