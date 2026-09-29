В МВД предложили усилить контроль за автошколами с дистанционным преподаванием

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

МВД России подготовило проект приказа, который обяжет автошколы уведомлять ГИБДД об использовании дистанционных технологий при преподавании теоретической части. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, при поступлении такой информации сотрудники Госавтоинспекции будут проводить дополнительные проверки оборудования и программного обеспечения организации. Отдельный вид контроля устанавливается для сетевых автошкол, которые совместно используют учебные площадки, автомобили и классы.

Автошколы, не прошедшие первую проверку в ГАИ, смогут пройти повторную в течение двух месяцев. Планируется, что соответствующий приказ вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Ранее стало известно, что российские автошколы скорректируют свои учебные программы с учетом современных реалий на дорогах. В частности, речь идет об оформлении электронного извещения о ДТП, фиксации на фото его обстоятельств, а также об отработке практических умений для оказания первой помощи.