Адвокат Багатурия: директору сгоревшего завода под Ярославлем может грозить до 10 лет

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Руководитель пиротехнического предприятия в Ярославской области может получить до 10 лет лишения свободы из-за пожара, унесшего жизни 14 человек, рассказал изданию "Абзац" адвокат Вадим Багатурия.

По его словам, уголовное дело, скорее всего, возбудят по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Максимальное наказание по этой статье достигает 10 лет тюрьмы.

"Это достаточно распространенная практика, когда привлекают к уголовной ответственности именно руководителя юридического лица", – пояснил Багатурия.

Адвокат допустил, что следствие может предъявить обвинения не только главе предприятия, но и другим должностным лицам, отвечавшим за безопасность согласно внутренним приказам. При этом суммарный срок наказания способен увеличиться лишь в том случае, если в ходе расследования будут выявлены дополнительные составы преступлений.

28 сентября в Ярославской области в селе Кубринск загорелся завод пиротехники. Как писали СМИ, из-за замыкания проводки огонь перешел на хранившиеся петарды, после чего раздался взрыв. Пожар разрушил производственные корпуса. Очевидец рассказал, что в соседних жилых домах выбило окна.

Оперативные службы заявили, что во время ЧП на заводе могли быть до 15 человек. К настоящему времени известно о 14 погибших. Директор предприятия задержан. Сейчас решается вопрос о том, чтобы предъявить ему обвинение и избрать меру пресечения.

