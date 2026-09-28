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28 сентября, 23:19

Происшествия

Траур по погибшим при пожаре на предприятии в Ярославской области объявлен 30 сентября

Фото: телеграм-канал "112"

В Ярославской области 30 сентября объявлено днем траура по погибшим при пожаре на предприятии в селе Кубринск Переславль-Залесского округа. Соответствующее решение озвучил глава региона Михаил Евраев в мессенджере MAX.

В этот день на зданиях органов власти будут приспущены государственные флаги. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано отказаться от развлекательных программ и мероприятий.

Пожар на предприятии в селе Кубринск Переславль-Залесского округа произошел 28 сентября. По данным СМИ, причиной возгорания стало короткое замыкание проводки – огонь перекинулся на хранившиеся петарды, после чего прогремел взрыв. В результате здания завода были разрушены. Один из очевидцев сообщил, что в соседних жилых домах выбило окна.

По информации оперативных служб, на производстве могли находиться до 15 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы: на месте работают 40 единиц техники и 100 пожарных. На данный момент известно о 14 погибших.

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