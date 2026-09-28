Режим ЧС ввели после пожара на заводе пиротехники в Ярославской области

Фото: телеграм-канал "112"

Региональный режим чрезвычайной ситуации ввели в Переславль-Залесском округе Ярославской области после пожара на предприятии по производству пиротехники в селе Кубринск. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

По данным МЧС России, к 22:00 пожар на производстве был полностью потушен. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте происшествия.

Пострадавшую в ходе инцидента женщину экстренно доставили в ярославскую больницу имени З. П. Соловьева. Медики оказывают ей необходимую помощь.

Из-за пожара большая часть Кубринска осталась без электроснабжения. Аварийные бригады занимаются его восстановлением, а специалисты подвозят генераторы для обеспечения работы социальных объектов.

"30 сентября в регионе объявляется днем траура по погибшим при пожаре на предприятии в селе Кубринск Переславль-Залесского округа", – написал Евраев.

Возгорание на предприятии произошло 28 сентября. По данным СМИ, из-за короткого замыкания проводки огонь перекинулся на хранившиеся петарды, после чего произошел взрыв. Из-за возникшего пожара здания завода были разрушены. Один из очевидцев рассказал, что в соседних жилых домах выбило окна.

Оперативные службы заявили, что на производстве могли находиться до 15 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы – на месте работают 40 единиц техники и 100 пожарных. На данный момент известно о 14 погибших.