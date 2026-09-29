МО РФ подписало план стратегического военного партнерства с Монголией

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В Улан-Баторе состоялась встреча заместителя министра обороны РФ Василия Осьмакова с заместителем министра обороны Монголии генерал-майором Дашцэдэнгийном Баасандамбой. По итогам переговоров стороны подписали План российско-монгольского стратегического партнерства в военной сфере на период 2027–2031 годов, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Документ направлен на придание взаимодействию между оборонными ведомствами двух стран системного и долгосрочного характера. Осьмаков подчеркнул, что стороны рассматривают переход к системному и долгосрочному взаимодействию.

Его монгольский коллега отметил, что многолетнее военное сотрудничество является одним из важных источников сегодняшних достижений вооруженных сил Монголии. По словам Баасандамбы, при поддержке России была успешно проведена модернизация монгольских войск и заложена основа формирования армии, отвечающей современным требованиям.

В рамках визита Осьмаков также провел переговоры с министром обороны Монголии Дамбыном Батлутом. Замглавы российского военного ведомства отметил особую интенсивность и значение отношений, чему способствует регулярный диалог глав государств, и полностью разделил оценку высокого уровня двусторонних связей в военной сфере.

Он добавил, что генеральные штабы вооруженных сил России и Монголии наладили хороший контакт, идет устойчивое взаимодействие по линии видов вооруженных сил, приграничных военных округов и военно-образовательных организаций.

Министр обороны Монголии, в свою очередь, подчеркнул, что РФ занимает исключительно важное место во внешней политике страны, а отношения между государствами последовательно развиваются на основе многолетних исторических традиций, дружбы народов, взаимного уважения, доверия и принципов добрососедства.

Кроме того, Осьмаков встретился с начальником генерального штаба вооруженных сил Монголии генерал-лейтенантом Сунрэвом Ганбямбой. Замминистра обороны РФ высоко оценил работу по выполнению договоренностей, достигнутых по итогам официального визита Ганбямбы в Москву в апреле 2026 года. По его словам, активно развивается военно-делегационный обмен и успешно проводятся совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки.

Начальник генштаба ВС Монголии отметил, что отношения в области обороны и военно-технического сотрудничества между двумя странами в последние годы непрерывно углубляются, а визит замглавы российского ведомства является историческим событием, выводящим военно-техническое сотрудничество на новый уровень.

Ганбямба заверил, что генеральный штаб вооруженных сил Монголии будет постоянно уделять внимание данному плану и обеспечит его конструктивную реализацию.

Ранее министр обороны Афганистана Мохаммад Якуб заявил, что страна начала практическую работу по соглашению о военно-техническом сотрудничестве с Россией. Он напомнил, что договор между РФ и Афганистаном был подписан 27 мая 2026 года на Международном форуме по безопасности.