29 мая, 10:25

Политика

Кремль приветствовал отказ нового премьера Венгрии от поставок оружия Украине

Фото: depositphotos/Baloncici​

В Кремле позитивно отреагировали на первую внешнеполитическую инициативу нового венгерского премьера Петера Мадьяра, который объявил, что страна не будет снабжать Украину оружием и военной техникой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, любые шаги, направленные на отказ от эскалации, Москва воспринимает положительно.

"Позитивно, конечно же позитивно, если какая-то страна говорит о том, что считает не нужным подливать масло в огонь, то это можно только приветствовать", – объяснил Песков.

Ранее Мадьяр заявил, что европейцы вернутся к закупкам российского газа после завершения конфликта на Украине. Обуславливая свою позицию по возобновлению закупок соответствующего ресурса из России, премьер-министр Венгрии пояснил, что он дешевле. Также политик обратил внимание на географическое положение.

Вместе с тем венгерский премьер подчеркнул, что европейская политика сильно изменится после того, как конфликт будет завершен. Он также выразил надежду, что это произойдет быстро.

