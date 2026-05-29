Группа "Дискотека Авария" столкнулась с хейтом из-за пьяного поклонника

Группа "Дискотека Авария" столкнулась с хейтом в соцсетях из-за пьяного поклонника, который выбежал на сцену. Об этом инциденте написали сами артисты в одной из соцсетей.

Один из фанатов группы во время исполнения песни "Пей пиво" выбежал на сцену, но солист коллектива Алексей Серов попытался потолкаться с неадекватным поклонником, пока его не увели со сцены.

"Есть поклонники, которые знают слова. Есть поклонники, которые знают все движения. А есть те самые, которые воспринимают наше творчество как прямое руководство к действию. Недавно мы в этом убедились", – написали артисты.

Некоторые комментаторы не только обругали фаната, но и самого Серова. В комментариях предположили, что выбежавший на сцену парень был нетрезв.

Ранее солистка поп-группы "Винтаж" Анна Плетнева упала со сцены во время сольного концерта в Москве. Несмотря на падение, Плетнева поднялась и продолжила выступление. В результате инцидента певица сломала палец на руке и получила многочисленные ссадины.

