Посол РФ в Армении Копыркин вызван в Москву из-за сближения Еревана с ЕС

Посол РФ в Армении Сергей Копыркин вызван в российскую столицу для консультаций из-за шагов армянского руководства по сближению с Евросоюзом (ЕС), наносящих ущерб взаимодействию в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили в МИД РФ.

Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что правительство Армении в последнее время предпринимает действия, не отвечающие духу союзнических отношений с Россией. Позднее премьер-министр республики Никол Пашинян указал, что Ереван не собирается предпринимать никаких резких действий в отношениях с Москвой и делать что-то во вред ее интересам.

Владимир Путин, в свою очередь, сравнил ситуацию в Армении с началом кризиса на Украине – все произошло с попыток присоединения к ЕС. Президент отметил, что в случае выхода страны из ЕАЭС в отношении ее граждан будут применяться такие же требования, которые действуют в отношении мигрантов из государств СНГ, включая покупку патентов.

Также российский лидер задался вопросом, кому будет поставлять Ереван свою агропродукцию, если Москва не сможет ввозить ее. В это же время Армения в составе ЕАЭС имеет доступ к большому развитому рынку объединения, в том числе, возможность беспошлинной торговли и упрощенную логистику.