Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 мая, 08:40

Город

"Матрешка Москвы" представит цифровую сказку для детей 1 июня

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В честь Дня защиты детей, 1 июня, на достопримечательности "Матрешка Москвы" в парке "Зарядье" покажут цифровую сказку "Матрешка: Тайна дерева детства". Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Это уже третья программа для маленьких зрителей на уникальном цифровом объекте", – цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Уточняется, что в новой программе подготовили 11 эпизодов, которые расскажут детям о семейных ценностях, о важности находить свои сильные стороны, работать в команде и объединять усилия. Сеансы будут проходить с 1 по 14 июня в 19:15, 20:15 и 21:15 по московскому времени.

Ранее стало известно, что ежегодный семейный фестиваль "Спортлэнд" пройдет в выходные, 6 и 7 июня, на стадионе "Искра" в Москве с 11:00 до 19:00. Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей. Фестиваль проходит уже 25 лет. За это время он собрал свыше 500 тысяч гостей.

Читайте также


город

Главное

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

Чем России может угрожать банкротство ООН?

Эксперты уверены: распад ООН России крайне невыгоден

Читать
закрыть

Повлияет ли аномальная жара на турпоток в Турцию?

Эксперты уверены: даже при прогнозируемой жаре Турция останется приоритетным направлением

Читать
закрыть

Почему смертельно опасно купаться в необорудованных местах?

Дно может содержать посторонние предметы, качество воды тоже бывает неблагоприятным

Читать
закрыть

Как родителям обезопасить ребенка в Сети во время каникул?

Стоит создать отдельный детский аккаунт, включить функции родительского контроля

Читать
закрыть

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика