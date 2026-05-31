"Матрешка Москвы" представит цифровую сказку для детей 1 июня

В честь Дня защиты детей, 1 июня, на достопримечательности "Матрешка Москвы" в парке "Зарядье" покажут цифровую сказку "Матрешка: Тайна дерева детства". Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Это уже третья программа для маленьких зрителей на уникальном цифровом объекте", – цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Уточняется, что в новой программе подготовили 11 эпизодов, которые расскажут детям о семейных ценностях, о важности находить свои сильные стороны, работать в команде и объединять усилия. Сеансы будут проходить с 1 по 14 июня в 19:15, 20:15 и 21:15 по московскому времени.

Ранее стало известно, что ежегодный семейный фестиваль "Спортлэнд" пройдет в выходные, 6 и 7 июня, на стадионе "Искра" в Москве с 11:00 до 19:00. Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей. Фестиваль проходит уже 25 лет. За это время он собрал свыше 500 тысяч гостей.

