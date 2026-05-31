31 мая, 09:14

Происшествия

Ребенок получил сложный перелом руки в детском саду на Камчатке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Ребенок получил травму в виде перелома лучевой кости в детском саду Елизовского округа Камчатки. Его госпитализировали, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

По предварительным данным, ЧП произошло во время прогулки. После произошедшего мальчику требуется оперативное вмешательство.

По факту случившегося следователи организовали проверку по статье 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности") и статье 293 УК РФ ("Халатность").

"В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех причин и обстоятельств происшествия", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что прокуратура Центрального административного округа Краснодара проверит информацию о получении 16-летней девушкой травмы на квесте. По данным СМИ, ей оторвало часть фаланги пальца дверью, при этом организаторы квеста не остановили игру.

