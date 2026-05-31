31 мая, 16:34

FT: число смертей от Эболы в ДРК и Уганде достигло 43

Число подтвержденных смертей от лихорадки Эбола в Уганде и Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 43. Об этом заявил гендиректор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Жан Касея в колонке для Financial Times.

По его данным, всего подтверждено 263 случая заболевания, еще свыше 1,1 тысячи предполагаемых случаев расследуется.

Первые сообщения из провинции Итури в ДРК, ставшей эпицентром вспышки Эболы, пришли 5 мая. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эпидемию лихорадки там и в Уганде чрезвычайной ситуацией.

Спустя некоторое время в Конго зафиксировали первый случай выздоровления пациента. Это событие развеяло слухи о том, что медики не способны справиться с лечением заболевших.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре заверили, что в России отсутствуют риски распространения вируса. Тем не менее ведомство разработало актуальную тест-систему для диагностики Эболы.

общество

