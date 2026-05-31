31 мая, 17:53Происшествия
Гражданка России пострадала в результате ДТП с автобусом в Турции
Гражданка России пострадала в ДТП с автобусом на юго-востоке Турции. Она госпитализирована, сообщается в телеграм-канале российского посольства.
"Посольство находится на связи с местными властями, а также с пострадавшей, которой оказывается необходимая консульская поддержка", – говорится в сообщении.
Автобус попал в ДТП на автомагистрали Денизли – Айдын в районе Сарайкей провинции Денизли. По предварительной версии, он врезался в дорожное ограждение, а затем загорелся.
В результате погибли 8 человек, включая 9-месячного ребенка. Еще 33 пассажира пострадали.
На месте случившегося задействованы подразделения скорой помощи, спасатели и пожарные. Пострадавших доставили в больницы. Местная полиция организовала расследование причин и обстоятельств ДТП.