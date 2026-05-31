Интервалы движения увеличены на участке Сокольнической линии метро

Интервалы движения временно увеличены на восточном участке Сокольнической линии метро Москвы для проверки состава. Об этом сообщает столичный Дептранс.

В настоящее время нет движения от "Комсомольской" станции до "Бульвар Рокоссовского".

"В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами из-за временного снятия напряжения", – говорится в сообщении.

Движение будет введено в график в ближайшее время, машинист самостоятельно устранил неисправность. Безопасности пассажиров ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что эскалатор на станции "Беломорская" Замоскворецкой линии метрополитена закроют на ремонт с 12 мая по 11 июня. Уточняется, что закрыт будет эскалатор к выходам № 1 и 2.

