CNN: конгрессмены США начали расследование в отношении ранчо Эпштейна в Нью-Мексико

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Конгрессмены США инициировали новое расследование, касающееся деятельности ранчо Зорро, принадлежащего финансисту Джеффри Эпштейну. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеканал CNN.

Как выяснили журналисты, законодательная комиссия штата Нью-Мексико намерена направить свыше десятка повесток в рамках следственных мероприятий. В частности, доказательства планируется собирать у различных федеральных и местных органов, включая Минюст США, ФБР, несколько крупных банков, офис шерифа округа Санта-Фе, а также наследников самого Эпштейна.

Вместе с тем комитет рассчитывает осмотреть ранчо и провести беседы с жертвами, пережившими насилие в поместье.

Ранчо Зорро, являющееся одним из многих домов Эпштейна, представляет собой обширную территорию, расположенную вблизи Санта-Фе. По данным СМИ, ранчо стало источником множества теорий заговора о злоупотреблениях финансиста в отношении молодых женщин и девочек. Некоторые из жертв Эпштейна утверждали, что ранчо было местом, где он совершал насильственные действия сексуального характера.

В феврале генеральный прокурор Нью-Мексико Рауль Торрес объявил о возобновлении уголовного расследования деятельности Эпштейна на ранчо. В марте власти штата провели там обыск, но какие именно доказательства были найдены, не разглашается.

Эпштейна арестовали в 2019 году по обвинению в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его гибели в тюрьме. Утверждалось, что он покончил жизнь самоубийством.

В январе 2026 года американский Минюст опубликовал более 3 миллионов новых страниц документов по делу финансиста. Обнародованные данные включают около 2 тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений. В материалах в том числе упоминались российские политики.

