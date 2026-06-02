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02 июня, 19:36

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CNN: конгрессмены США начали расследование в отношении ранчо Эпштейна в Нью-Мексико

Конгрессмены США начали расследование в отношении ранчо Эпштейна в Нью-Мексико

Фото: Getty Images/Roberto E. Rosales

Конгрессмены США инициировали новое расследование, касающееся деятельности ранчо Зорро, принадлежащего финансисту Джеффри Эпштейну. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеканал CNN.

Как выяснили журналисты, законодательная комиссия штата Нью-Мексико намерена направить свыше десятка повесток в рамках следственных мероприятий. В частности, доказательства планируется собирать у различных федеральных и местных органов, включая Минюст США, ФБР, несколько крупных банков, офис шерифа округа Санта-Фе, а также наследников самого Эпштейна.

Вместе с тем комитет рассчитывает осмотреть ранчо и провести беседы с жертвами, пережившими насилие в поместье.

Ранчо Зорро, являющееся одним из многих домов Эпштейна, представляет собой обширную территорию, расположенную вблизи Санта-Фе. По данным СМИ, ранчо стало источником множества теорий заговора о злоупотреблениях финансиста в отношении молодых женщин и девочек. Некоторые из жертв Эпштейна утверждали, что ранчо было местом, где он совершал насильственные действия сексуального характера.

В феврале генеральный прокурор Нью-Мексико Рауль Торрес объявил о возобновлении уголовного расследования деятельности Эпштейна на ранчо. В марте власти штата провели там обыск, но какие именно доказательства были найдены, не разглашается.

Эпштейна арестовали в 2019 году по обвинению в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его гибели в тюрьме. Утверждалось, что он покончил жизнь самоубийством.

В январе 2026 года американский Минюст опубликовал более 3 миллионов новых страниц документов по делу финансиста. Обнародованные данные включают около 2 тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений. В материалах в том числе упоминались российские политики.

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