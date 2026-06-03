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03:29

Транспорт

Ограничения на полеты сняты в столичных аэропортах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В данный момент оба аэропорта возвращаются к штатному режиму работы. В Росавиации напомнили, что данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения вводились в аэропортах Внуково и Домодедово вечером 2 июня на фоне очередной попытки атаки БПЛА в столичном регионе. Авиагавани принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами.

С вечера 2 июня над территорией Московского региона было уничтожено 22 беспилотника. На местах падения обломков дронов находились специалисты экстренных служб.

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