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03 июня, 15:26

Транспорт

"АвтоВАЗ" может выпустить прототип гибридной версии Lada Azimut до конца года

Фото: lada.ru

"АвтоВАЗ" может выпустить прототип гибридной версии кроссовера Lada Azimut до конца этого года. Об этом ТАСС сообщил президент компании Максим Соколов.

По его словам, уже после тестирования прототипа компания сможет определить перспективы такой версии автомобиля. При этом, напомнил Соколов, не все модели в дальнейшем доходят до конвейерного производства и до продаж.

Первую модель Lada Azimut начнут производить в сентябре 2026 года. Ежегодно "АвтоВАЗ" планирует выпускать 70 тысяч таких кроссоверов. Помимо обычных машин и гибрида, должно выйти авто с турбированной версией мотора на 150 лошадиных сил с классическим автоматом.

Автомобили будут представлены трех новых оттенках. Можно будет выбрать кузов бежевого, зеленого цвета или в оттенке морской волны.

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